«Лечат люди!» - Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов усилить работу по привлечению медиков в территории

В ходе прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жителями звучали вопросы, касающиеся самых разных аспектов социальной сферы. Естественно, что тема здравоохранения была в этом блоке вопросов весьма актуальна.

«Всего порядка 460 объектов здравоохранения либо было построено, либо капитально отремонтировано за последние годы в Челябинской области. Я повторюсь, таких масштабов развития первичного звена здравоохранения не было в новейшей истории региона точно. Значительные средства на это были направлены. И не только сами объекты обновлялись, порядка 13 тысяч единиц медицинского оборудования было приобретено, порядка 800 автомобилей скорой помощи. Значительная модернизация всей системы прошла. В этом году мы открываем ряд новых больниц. И мы будем продолжать эту работу и дальше», - заявил Алексей Текслер.

На конкретные вопросы жителей Еткуля и Миньяра глава региона не только ответил сам, но и попросил дать детальные разъяснения главу минздрава. Речь в обращениях шла о том, что новые больницы в этих населенных пунктах пока не функционируют, так как отсутствует установленное медоборудование.

«Что касается Еткуля, я был там летом, дал поручение выделить деньги на оборудование и мебель. Должны были приобрести в этом году», - сказал Алексей Текслер

И попросил пояснить ситуацию министра здравоохранения Татьяну Колчинскую. Глава минздрава сообщила, что строительство больниц в Миньяре и Еткуле по федеральной программе завершено.

«Вы дополнительно выделили средства на дооснащение, в Еткуле это шесть миллионов, - сказала, обращаясь к губернатору Татьяна Колчинская.

«Еще там появился новый хирург. Две трети мебели и оборудования поставлены, до конца года поступит остальное. В начале следующего года из старых корпусов пациентов переселим в новое здание. По Миньяру ситуация аналогичная, там порядка 900 единиц оборудования, больше половины пришло. Там требуется дополнительное лицензирование, по мере поступления оборудования получаем лицензии. Запланированы 16 лицензий на оказание помощи, из них девять получены. Планируем, что в январе–феврале граждане смогут посещать поликлинику», - пояснила глава минздрава.

Губернатор поручил ускорить комплектование поликлиник, чтобы в январе они уже были открыты.

Еще одно поручение по сфере здравоохранения Алексей Текслер адресовал главам муниципалитетов. Он призвал их усилить работу по привлечению медицинских кадров в территории.

«Вопрос врачей – ключевой. Я еще раз обращаюсь к главам муниципальных образований. Это общая задача. Это не только задача минздрава. В новые объекты здравоохранения молодежь идет работать лучше. Но при этом надо создать условия. А условия создают местные власти. Поэтому, коллеги, работайте! Приезжайте в мединституты, работайте с целевиками. Это ключевая задача, потому что лечат люди! И, несмотря на объем инвестиций в сферу здравоохранения, вопрос о кадрах – ключевой и самый важный», - сказал Алексей Текслер.

Тезис губернатора о том, что именно в обновленные учреждения здравоохранения идут работать молодые медики подтверждается практикой.

Так, например, в отремонтированную и оснащенную новым оборудованием в середине года районную больницу Еманжелинска приток молодых специалистов значительно вырос. ИО главного врача Ринад Шахмарданов отмечает, что теперь в медучреждение охотно приходят молодые специалисты.

«За два года прошла огромная модернизация. Спасибо губернатору, правительству Челябинской области, министерству здравоохранения. Очень горжусь своими специалистами. У нас за последние годы огромный приток кадров, и все молодые специалисты. За 2 года - 13 врачей, 14 медсестёр, и до августа ещё 5 врачей придет. За полтора года для них закупили 5 квартир в новостройках, создали все условия», - прокомментировал глава медучреждения.