В Госдуме увидели угрозу "доверию к государству" в деле Ларисы Долиной

Первая пленарная неделя декабря в Госдуме началась с обсуждения резонанса вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной.

Как пишет "Коммерсант", депутат от "Новых людей" Владимир Плякин заявил, что ситуация стала "вопросом доверия к государству". Он обратил внимание на то, что подобные дела "копились годами", а резонанс возник, когда история произошла с известной личностью. При этом в стране уже "как минимум 3 тысячи таких спорных сделок", россияне боятся покупать жилье на вторичном рынке, отметил парламентарий.

Ранее Долину пригласили выступить на заседании рабочей группы ГД по защите прав граждан, совершающих сделки со вторичной недвижимостью. С инициативой и создания "антикризисной" группы, и приглашения певицы выступил депутат ГД от ЛДПР Дмитрий Свищев. Также пригласили юристов, представителей страховых компаний, Минюста и Реестра.

Правда, инициатива в сети уже была высмеяна: люди удивляются, почему пригласили именно певицу. В истории с квартирой Долиной Полина Лурье – покупательница недвижимости – в итоге оказалась и без квартиры, и без денег.