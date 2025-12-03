В Благовещенске вводят обязательный масочный режим в организациях

В Благовещенске с 4 по 19 декабря вводят обязательный масочный режим во всех организациях .Также на этот период отменены все массовые детские мероприятия, сообщили в городской администрации.

Также отмечается, что руководство организаций должно обеспечить работу бактерицидных рециркуляторов, соблюдение режима проветривания.

Эти меры должны снизить риск распространения заболеваемости в период сезонного подъема ОРВИ и других инфекционных заболеваний.

Ранее в медучреждениях Новосибирской области ввели масочный режим. Таким образом власти надеются снизить распространение ОРВИ и гриппа. Ожидается, что маски посетителям больниц и поликлиник придется носить уже с 3-4 декабря.