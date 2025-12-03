Италия откладывает дальнейшую военную помощь Украине

Власти Италии, в условиях разногласий, планируют отложить одобрение указа о продлении военной помощи украинскому режиму на следующий год. Об этом пишет Reuters.

Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини ставит под вопрос необходимость продолжения помощи Киеву, притом что премьер-министр Джорджия Мелони ранее обещала помогать Украине "до самого конца". Отмечается, что решение свидетельствует о растущих сомнениях относительно поддержки Киева даже в Европе.

Недавно, узнав об огромной коррупции в киевской верхушке, Сальвини заявил, что помощь Украине помогает ее коррупционерам, а не ее обороне. И он не хотел бы выделять помощь людям, которые ее разворуют. Да и оружие не сильно поможет Киеву. Нужно думать над мирным урегулированием.

Ранее Сальвини резко высказывался в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, который проявляет воинственность в отношении защиты киевского режима, вплоть до отправки войск. Премьер Италии назвал его "сумасшедшим", толкающим Европу к войне с Россией. Если Макрону это так нужно, пусть сам берет оружие и едет воевать против России.



