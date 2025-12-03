Рубио: 20% ДНР – ключевой вопрос в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Камнем преткновения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

"То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области [под контролем Украины]", - приводит цитату Рубио РБК.

"Я думаю, что мы достигли некоторого прогресса, мы приблизились, но мы еще не там, еще не достаточно близко. Но надеюсь, это изменится", — добавил Рубио.

Накануне в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и специального представителя президента США Стивена Уиткоффа. Последний привез в Москву доработанный с учетом пожеланий Киева "план Трампа". По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что "компромиссного варианта найдено не было", некоторые пункты из обновленного плана Трампа в Кремле находят приемлемыми, но с другими не могут согласиться.