Андрей Трубецкой: В Сургутском районе реализован первый проект муниципальной бизнес-лаборатории "СВОе дело"

В Сургутском районе реализован первый проект муниципальной бизнес-лаборатории "СВОе дело" – открылось этно-кафе в Белом Яре. О реализации проекта в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, передает корреспондент Накануне.RU.

"Создатели проекта - участник специальной военной операции Рифат Зайнетдинов и мама погибшего воина Лилия Бикбулатова изначально развивали разные идеи. Рифат планировал открыть инклюзивный фитнес-клуб в Белом Яре, а Лилия – этно-кафе в Лянторе. В результате они объединили усилия и запустили ресторанный бизнес в Белом Яре. Решающую роль в этом решении сыграл многолетний опыт Лилии в кулинарии", - рассказал Андрей Трубецкой.

Сейчас кафе уже принимает гостей, предлагая татарские и башкирские национальные блюда, а также услуги по организации банкетов. В планах предпринимателей — расширение ассортимента, запуск собственного производства хлеба и выпечки. Кроме того, они не оставляют идеи создания спортивного центра.

"Бизнес-лаборатория "СВОе дело" была организована администрацией Сургутского района и Инвестиционным агентством Сургутского района. Программа разработана специально для участников СВО и членов их семей", - отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Добавим, что кроме знаний в сфере предпринимательства, участникам доступна поддержка на всех этапах реализации проекта. Лучшие выпускники потока, в числе которых Ринат и Лилия, приняли участие в бизнес-интенсиве "Югра – Москва: бизнес-мост", где смогли перенять опыт столичных предпринимателей.