Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне стали в 1,6 раза чаще жаловаться в Роструд из-за зарплат

В декабре 2025 года через электронные сервисы Роструда было подано рекордное количество жалоб на проблемы с зарплатой — 26 тыс.

Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если раньше лидировали жалобы на увольнения, то теперь почти 40% всех обращений касаются вопросов оплаты труда. Традиционно в лидерах среди нарушений остаются задержки выплат, невыплата расчетных при увольнении и незаконное расторжение договоров.

Эксперты связывают этот всплеск с растущей задолженностью компаний перед сотрудниками. По информации Росстата, на конец октября общая сумма долгов по зарплате достигла 2,2 млрд руб., что почти на 11% больше сентября и в три раза превышает уровень 2024 года.

Отраслевое распределение долгов неравномерно: 36% просрочек приходится на строительство, около 25% — на добывающую промышленность и 21% — на обрабатывающие производства.

По словам экспертов, высокие ставки по кредитам вынуждают бизнес направлять деньги на их обслуживание. Примечательно, что почти 78% всей текущей задолженности сформировались в течение 2025 года, сообщают "Известия".

Теги: работа, зарплаты, Роструд


