03 Декабря 2025
Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением

Согласно исследованию Аналитического центра ВЦИОМ, 35% россиян — каждый третий — в случае заболевания прибегают к самолечению.

Популярность государственных поликлиник падает: если в 2006 году туда обращались 52% респондентов, то сегодня — только 41%. Одновременно растет спрос на платную медицину, которой пользуются 17% опрошенных. 52% граждан не удовлетворены уровнем медицинского обслуживания. Основная причина, которую назвали 83% респондентов, — дефицит кадров и недостаток компетенций у медработников. Также среди значимых факторов — трудности с записью к врачу, ограниченность бесплатных услуг и длинные очереди.

Уровень удовлетворенности медпомощью в целом по стране составляет 42%. При этом в Москве и Санкт-Петербурге он в 1,5 раза выше среднего и равен 66%. В малых городах с населением до 100 тыс. и в сельской местности показатель значительно ниже — от 33% до 37%, сообщает ТАСС.

Напомним, в российском здравоохранении нарастает кадровый кризис, и правительство предлагает радикальное решение: с 2026 года все студенты-медики будут поступать исключительно по целевому направлению, договор они должны подписать в течение первого года учебы. После выпуска их ждет трехлетняя обязательная отработка в учреждениях, назначенных по программе госгарантий.

Теги: медицина, здравоохранение, соцопрос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

