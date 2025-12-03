Глава Минэкономразвития попросил Китай построить в России заводы

На инвестиционном форуме "Россия зовет!" министр экономического развития РФ Максим Решетников обратился к китайскому бизнесу с прямым приглашением.

Он призвал компании из КНР активнее локализовывать производство на территории России. Особый акцент был сделан на сфере энергетического машиностроения. По словам министра, эта отрасль крайне важна для экономики страны: планы правительства предполагают ввод 90 гигаватт новых генерирующих мощностей к 2042 году. Объем необходимых инвестиций в эту масштабную программу оценивается в 43-47 трлн руб.

Решетников подчеркнул, что такой рынок открывает китайским инвесторам значительные возможности для выгодного вложения капитала и конкуренции. При этом он уточнил, что, хотя приоритет в госзакупках отдается российскому оборудованию, производители из других стран, включая КНР, также могут участвовать в этом процессе, сообщает Reuters.