Скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году

Российские компании массово переходят на сокращённые графики работы, что ведёт к резкому росту скрытой безработицы.

Эта тенденция, набравшая силу в 2025 году, с большой долей вероятности продлится и в 2026-м, считает экономист Илья Мосягин. По его прогнозу, количество работников с неполным рабочим днём может достичь 4-5 млн.

По данным на последние три месяца, уже 254 тыс. человек оказались в состоянии простоя, неполной занятости или под риском увольнения. Работодатели активно избегают прямых сокращений, выбирая вместо этого уменьшение нагрузки. В результате доля персонала на неполном времени в таких компаниях выросла с 15% летом до более чем 50% сейчас.

Причину эксперт видит в замедлении экономики, высоких ставках по кредитам и падении покупательского спроса. Если политика не изменится, бизнес будет и дальше "консервировать кадры", урезая часы и оплату. В пессимистичном сценарии в зону скрытой безработицы могут попасть до 6% трудоспособных граждан, сообщает "Газета.ру".

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России уровень безработицы находится на минимальных отметках. В ближайшее время он останется на этом уровне при незначительных колебаниях.