У россиян увеличился уровень стресса

Уровень стресса в России значительно вырос, особенно среди молодежи.

Согласно исследованию ВЦИОМа, за три года доля россиян, испытывающих стресс, увеличилась с 26% до 37%. Наиболее уязвимой группой оказались люди 25–33 лет: они сталкиваются с регулярным напряжением в четыре раза чаще, чем старшее поколение. Главными причинами стали проблемы в личной жизни (22%), финансы (11%) и работа. Каждый десятый упомянул тяжелые утраты, включая потери в ходе спецоперации.

Эксперты связывают этот рост с информационной перегрузкой, высокой закредитованностью, нарушением сна и проблемами с концентрацией. Молодежь, выросшая в комфорте, хуже адаптируется из-за менее прочных социальных связей и непрерывного потока данных. Старшее поколение демонстрирует большую психологическую устойчивость, что объясняют сформированными в прошлом внутренними ориентирами.

По прогнозам, хронические стресс и депрессия могут превратиться в одну из ключевых проблем молодого поколения, требующую системных решений.