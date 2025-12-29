В Югре за год к "Движению первых" присоединились почти 52 тысячи человек

В Ханты-Мансийске прошло итоговое заседание координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи "Движение Первых". Подведены итоги работы за год.

Председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Светлана Омельченко отметила, что в 2025 г. региональное отделение реализовало 13 флагманских федеральных и 11 региональных проектов. Общий охват участников составил 92 тыс. 860 человек, из которых 51 тыс. 925 присоединились к движению впервые.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил высокую эффективность работы движения и подчеркнул важность продолжения системной поддержки молодёжных инициатив в регионе, сообщает администрация Югры.