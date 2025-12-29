Фонд святой Екатерины и "Сима-ленд" подарили свердловским медикам посещение "Щелкунчика" в канун Нового года

Медицинские работники больниц Свердловской области получили пригласительные билеты на один из самых желанных спектаклей в канун Нового года – балет «Щелкунчик» в Урал Опера. Высоким искусством отблагодарить медработников за их труд и победу на премии «Медицинский Олимп», пригласив их на балет – инициатива Фонда святой Екатерины и группы-компаний «Сима-Ленд».

«Последний раз на «Щелкунчике» я была 20 лет назад и когда узнала, что вновь мне предстоит увидеть этот потрясающий балет, был почти детский восторг. Мы участвовали в «Медицинском Олимпе» и победили в номинации «Поликлиника года» и нам вручили эти билеты. И сегодня, накануне Нового года, мы с семью коллегами приехали в Екатеринбург. А еще нам дали каждому по два билеты, и я иду вместе с дочкой», - делится своими эмоциями медицинская сестра Серовской городской больницы Гузель Нурдинова.

Балет «Щелкунчик» смогли посетить врачи Нижнего Тагила, Серова, Ачита, Красноуфимска и Екатеринбурга. Всего было передано 130 билетов в партер, чтобы гости смогли насладиться спектаклем во всей красе.

«Мы высоко ценим самоотверженный труд медиков, которые ежедневно спасают жизни тысяч людей и заботятся о нашем здоровье. Совместное решение Фонда и группы-компаний «Сима-Ленд» подарить врачам красивую новогоднюю сказку стало прекрасной возможностью выразить благодарность врачам за их работу», - комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.