Жители Артемовского до смерти замучили знакомого из-за "плохого" обращения с питомцем

Четыре жителя Артемовского признаны виновными в убийстве знакомого. Тот якобы плохо обращался со своей собакой, что и послужило причиной жестокой расправы. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Трагедия произошла в прошлом году в ночь с 16 на 17 декабря. Две женщины и двое мужчин пришли к знакомому и в ходе застолья одна из гостей заявила, что владелец квартиры плохо обращается с питомцем, кормя некачественным кормом. Конфликт перешел в рукоприкладство, а после и в групповое избиение.

Как отметили в прокуратуре, гости, сменяя друг друга, избивали владельца собаки с помощью деревянной палки, разделочной доски, бейсбольной биты, металлической сковородки и топорища. Помимо этого, они душили мужчину, наносили удары ногами и руками и мазали ему рот собачьей кашей, периодически спрашивая у жертвы "больно ли ему".

Издевательства длились несколько часов, пока компания не поняла, что мужчина скончался. Тогда гости покинули квартиру, выбросили орудия преступления и постирали свою одежду.

Артемовский городской суд признал троих подсудимых виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Женщины приговорены к 7 годам лишения свободы каждая, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наиболее активный участник, получил 8 лет колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого выделено в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.