В России у подростков будут чаще искать болезни репродуктивной системы

В России расширят медицинское обслуживание подростков. Для них расширят программу поиска болезней репродуктивной системы.

"За девять месяцев текущего года репродуктивную диспансеризацию прошли 12,5 млн человек. Расширим охват для выявления заболеваний репродуктивной системы у подростков", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с заместителями председателя Правительства России.

Также власти собираются больше поддерживать семьи, которые готовятся к рождению ребёнка, формировать мотивацию рожать в ситуации репродуктивного выбора. Кроме того, в 2026 г. будет разработан стандарт медицинской помощи в послеродовом периоде, сообщает пресс-служба кабмина.