"Отдохнут от просмотра роликов": в Госдуме россиянам посоветовали при отключении интернета в Новый год сходить в гости

В новогоднюю ночь россиянам могут отключать мобильный интернет в целях безопасности, "но это не будет иметь негативных последствий", заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Именно мобильный интернет - да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники", - цитирует депутата ТАСС.

По мнению Свинцова, россияне даже могут почувствовать положительный эффект от отсутствия интернета в Новый год: "Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить - зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте". Куда зайти людям, чьи близкие живут далеко, а денег на самолет, например, нет – Свинцов не сказал.

В этом году в Госдуме уже предлагали отключать россиянам интернет на выходные – чтобы отдохнули. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев говорил: "В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы. Я понимаю, что для работы мне, например, интернет нужен для того, чтобы собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы. Это все очень удобно, быстро – и все хорошо. Однако дело в том, что, мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули".