Мишустин нашёл замену Барщевскому

Премьер-министр Михаил Мишустин нашёл замену представителю Правительства России в Конституционном суде Михаилу Барщевскому.

И.о. полпреда Правительства в Конституционном и Верховном судах стал Павел Степанов. Этот пост он будет совмещать с занимаемой должностью директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования Правительства.

Степанов родился в Москве. Окончил МГУ, кандидат юридических наук. Трудовой путь начинал в консалтинговых организациях. Трудился в минкультуры России, сообщает пресс-служба Правительства России.

Ранее стало известно, что прошлый полпред Правительства Михаил Барщевский покинет этот пост. Об этом он сам заявил во время рассмотрения очередного дела в Санкт-Петербурге. Барщевский уточнил, что не со всеми решениями Конституционного суда был согласен. Он занимал указанную должность с 2001 г.,