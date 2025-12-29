В Люберцах женщина сожгла заживо трех человек

В Люберцах 39-летняя женщина сожгла заживо трех человек. Ей вменяют пункты "а", "д" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью).

ЧП случилось 27 декабря. Женщина в компании своих знакомых проводила время, у одного из них она снимала комнату.

"В какой-то момент из-за возникшей ссоры женщина решила совершить убийство всех присутствующих. Для этого используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку, она подожгла постельные принадлежности, после чего вышла из квартиры, заперев на ключ входную дверь с внешней стороны. Тем самым обвиняемая лишила потерпевших возможности самостоятельно покинуть квартиру. В результате в помещении произошел пожар, в котором погибло три человека", - сообщили в Следственном комитете.

Следователи изъяли на месте преступления канистру с бензином, сгоревшие постельные принадлежности. Обвиняемую и свидетелей допрашивают, в ближайшее время суд выберет меру пресечения.