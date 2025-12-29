Матвиенко видит государственную идеологию

Вопросы демографии в России стали одним из главнейших приоритетов и частью государственной идеологии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на канале "Россия-24".

Она считает, что с демографией в России, где в год вымирает более полумиллиона человек, ситуация не критичная, но сложная. Это проблема многих стран, когда на первое место ставятся личные интересы в ущерб созданию семьи и рождению детей.

Что касается идеологии, то спикер СФ ее не назвала, но в статье 2 Конституции РФ, где говорится, что "человек, его права и свободы являются высшей ценностью", явно имеется в виду либеральная идеология, хотя статья 13 ее официально запрещает. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Вардан Багдасарян считает, что фактически Конституция запрещает любую идеологию, кроме либеральной.