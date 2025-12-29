Сбой произошел в работе сразу трех российских банков

Сбой произошел в работе сервисов трех российских банков — Сбербанка, ВТБ и Т-Банка, свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи жалуются на трудности с онлайн-переводами, невозможность войти в мобильное приложение, проблемы в работе терминалов.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердили, что на стороне одного из банков произошел сбой. "Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций", — говорится в телеграм-канале НСПК.