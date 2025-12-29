В ДНР более 60% родителей выбрали основы православной культуры

63% родителей школьников ДНР выбрали в курсе "Основы религиозных культур и светской этики" основы православной культуры. Об этом сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.

Предмет проходят в 4 классе. В 2024 году основы православной культуры впервые стали лидером среди всех модулей, выбираемых родителями в рамках этого курса, обойдя светскую этику. Православную культуру проходили 42% школьников России. То есть в ДНР ее выбирают в полтора раза чаще.

Митрополит Владимир удовлетворен результатом, но говорит, что Донецкая епархия намерена продолжать работу по дальнейшей популяризации православной культуры. Он подчеркивает, что само слово "культура" исторически восходит к культу, то есть к религиозным основаниям, без которых нет ни одной культуры.