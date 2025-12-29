Трех бывших сотрудниц завода в Каменске-Уральском осудили за хищение 15 миллионов

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор трем бывшим сотрудницам ЗАО "Завод "Демидовский", похитившим более 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с мая 2020 года по январь 2023-го осужденные похищали деньги предприятия с помощью фиктивных документов. Они оформляли счет-фактуры и транспортные накладные на поставку пенопласта и поддонов, которые либо не поступали на завод вовсе, либо в гораздо меньшем количестве, чем было указано в документах.

Суд признал:

Елену Нажметдинову (Романенко) виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Елену Пельменщикову виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Татьяну Медведевских (Брюнину) виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденные Пельменщикова и Медведевских взяты под стражу в зале суда.



Гражданский иск ЗАО "Завод "Демидовский" также был удовлетворен судом в размере 13 млн 661 тыс. 160 рублей, поскольку часть ущерба была возмещена. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.