В Эстонии признали, что Россия не собирается нападать на Прибалтику

Генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин полагает, что Россия не собирается нападать на Прибалтику.

В последнее время Россия "стала избегать действий, которые могли бы привести к эскалации". В частности, траектории полётов беспилотников и авиации были скорректированы таким образом, чтобы минимизировать риски инцидентов.

Российские самолеты, по его оценке, сейчас строго придерживаются маршрутов, особенно в районе Балтийского моря, приводят "Ведомости" позицию Розина.