"Россети Урал" улучшили электроснабжение в Сысертском муниципальном округе

Специалисты "Россети Урал" установили на двух крупных энергообъектах Сысертского муниципального округа трансформаторы с большой мощностью. Новая техника поможет улучшить надежность электроснабжения для более чем 20 тыс. жителей Бобровского, Каменки и части города Сысерть.

Как рассказали в пресс-службе электросетевой компании, работы проводились на подстанции 35 кВ "БИЗ". Там энергетики заменили трансформатор мощностью 6,3 МВА на 16 МВА и кабель от подстанции "БИЗ" до опоры №1 отходящей воздушной линии электропередачи (ЛЭП) "Агросервис". На подстанции 110 кВ "Свобода" специалисты также заменили трансформатор с мощностью 10 МВА на 16 МВА.

Всего в 2025 году в Сысертском МО энергетики усилили защиту от неблагоприятных природных явлений четырех ЛЭП и 110 кВ. В общей сложности, было заменено порядка 5 км грозозащитного троса, что повысило надежность электроснабжения в социальных и промышленных объектов, а также для более 40 тыс. жителей Сысерти, Каменки, Школьного, Ключей, Верхней Сысерти, Бобровского, Двуреченска, Кадниково, Черданцево, Фомино, Кашино, Токарево и Колоса.

Помимо этого, "Россети Урал" реконструировали два воздушных ЛЭПа 10 кВ "Свобода - Каменка" и "Свобода - Микрорайон", чем улучшили электроснабжение развивающихся территорий города Сысерти: микрорайонов Новый и Северный поселок, а также населенного пункта на северо-западе пригорода Каменка.

Всего в этом году была введена в работу 21 новая трансформаторная подстанция (ТП) с суммарной мощностью 8,5 МВА и реконструированы 22 существующих ТП с увеличением суммарной мощности на 4,7 МВА. Это повысило надежность электроснабжения населенных пунктов Большой Исток, Патруши и Бобровский.

Как отметили в "Россети Урал", одной из основных причин перебоев в осенне-зимний период является потребление потребление электроэнергии сверх заявленных норм при технологическом присоединении. Энергетики напоминают жителям о важности контроля фактически потребляемой мощности.

Жители могут проконсультироваться по вопросам электроснабжения по бесплатному единому номеру: 8-800-220-0-220, с мобильных устройств по короткому номеру 220 (услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2). Также на сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная, а информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании "Россети Урал". Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.