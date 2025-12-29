"Россети Урал" улучшили электроснабжение в Сысертском муниципальном округе

29 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" улучшили электроснабжение в Сысертском муниципальном округе

Специалисты "Россети Урал" установили на двух крупных энергообъектах Сысертского муниципального округа трансформаторы с большой мощностью. Новая техника поможет улучшить надежность электроснабжения для более чем 20 тыс. жителей Бобровского, Каменки и части города Сысерть.

Как рассказали в пресс-службе электросетевой компании, работы проводились на подстанции 35 кВ "БИЗ". Там энергетики заменили трансформатор мощностью 6,3 МВА на 16 МВА и кабель от подстанции "БИЗ" до опоры №1 отходящей воздушной линии электропередачи (ЛЭП) "Агросервис". На подстанции 110 кВ "Свобода" специалисты также заменили трансформатор с мощностью 10 МВА на 16 МВА.

Всего в 2025 году в Сысертском МО энергетики усилили защиту от неблагоприятных природных явлений четырех ЛЭП и 110 кВ. В общей сложности, было заменено порядка 5 км грозозащитного троса, что повысило надежность электроснабжения в социальных и промышленных объектов, а также для более 40 тыс. жителей Сысерти, Каменки, Школьного, Ключей, Верхней Сысерти, Бобровского, Двуреченска, Кадниково, Черданцево, Фомино, Кашино, Токарево и Колоса.

Помимо этого, "Россети Урал" реконструировали два воздушных ЛЭПа 10 кВ "Свобода - Каменка" и "Свобода - Микрорайон", чем улучшили электроснабжение развивающихся территорий города Сысерти: микрорайонов Новый и Северный поселок, а также населенного пункта на северо-западе пригорода Каменка.

Всего в этом году была введена в работу 21 новая трансформаторная подстанция (ТП) с суммарной мощностью 8,5 МВА и реконструированы 22 существующих ТП с увеличением суммарной мощности на 4,7 МВА. Это повысило надежность электроснабжения населенных пунктов Большой Исток, Патруши и Бобровский.

Как отметили в "Россети Урал", одной из основных причин перебоев в осенне-зимний период является потребление потребление электроэнергии сверх заявленных норм при технологическом присоединении. Энергетики напоминают жителям о важности контроля фактически потребляемой мощности.

Жители могут проконсультироваться по вопросам электроснабжения по бесплатному единому номеру: 8-800-220-0-220, с мобильных устройств по короткому номеру 220 (услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2). Также на сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная, а информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании "Россети Урал". Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.

Теги: Россети Урал, Сысерть, электроснабжение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети