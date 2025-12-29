В Сургуте подростка госпитализировали после получения травмы в картинг-центре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании ребенка в Сургуте в картинг-центре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Во время заезда без инструктора подросток не справился с управлением и врезался в ограждение. Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что сотрудники центра не проводят инструктаж для посетителей, а также предоставляют им непригодное защитное оборудование, из-за чего за полгода травмы получили еще четверо несовершеннолетних.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.