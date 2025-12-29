НАБУ вручило подозрение трем "слугам народа"

На днях в Киве прошли обыски Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в офисе правящей партии "Слуга народа" и у нескольких ее депутатов. По итогам обысков три депутата Рады от партии получили подозрения в коррупции.

Украинские СМИ пишут о том, что это депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Их подозревают в получении неправомерной выгоды как должностных лиц. Депутат Ярослав Железняк пишет, что подозреваемых будет больше.

Новые обыски НАБУ совпали с отъездом Зеленского в США на переговоры. Выдвигаются версии о том, что это сигнал Зеленскому по поводу мирных переговоров. По другим данным, это попытка "антизеленской коалиции" ослабить его и усилить свой контроль над Радой и правительством. В обоих версиях это оценивается как давление на Зеленского. Сообщается, что НАБУ прослушивало Киселя два года, а на пленках есть записи с другом киевского узурпатора Сергеем Шефиром.

Партия "Евросолидарность" Петра Порошенко* заявила, что поддерживает действия НАБУ.

"Мы неоднократно предупреждали украинцев про то, что монобольшинство протягивает коррупционные и лоббистские законы, и вместо того чтобы думать про страну, заботится о своих кошельках", – сказано в заявлении.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов