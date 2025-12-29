29 Декабря 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Экс-начальницу УКС Перми Ирину Чиркову вновь признали виновной в получении взятки

Ленинский районный суд Перми вынес приговор бывшему начальнику управления капитального строительства городской администрации Ирине Чирковой по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Суд установил, что в июле 2022 года Чиркова получила взятку в размере не менее 5 450 000 рублей от директора ООО "Строительно-Монтажный Трест № 6" Сергея Микова. Деньги были переданы через третье лицо, не посвященное в преступный умысел. Взамен чиновница пообещала оказать общее покровительство при исполнении трех муниципальных контрактов на реконструкцию объектов: Дворца молодежи, физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Рабочей и ледовой арены детско-юношеского центра "Здоровье".

Ирина Чиркова признана виновной в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 16 350 000 рублей. Также она лишена права занимать руководящие должности в органах власти на 2 года. Жилье, приобретенное на средства от взятки, конфисковано в доход государства.

Напомним, что ранее директор компании-взяткодателя Сергей Миков был осужден по статье о даче взятки и приговорен к 5 годам колонии строгого режима. В августе 2025 года Чиркова уже признавалась судом виновной, но краевой суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. Новый приговор пока не вступил в законную силу.

