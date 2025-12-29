Жителя Ирбита отправили в колонию за истязание своей супруги

Ирбитский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, истязавшему свою супругу. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде было установлено, что с июня по июль 2023 года осужденный из личной неприязни и ревности систематически избивал жену. Случаи были зафиксированы в Тюмени, Ирбите и деревне Шмакова Ирбитского района. Позднее, с 4 по 5 августа того же года он долгое время наносил жене удары: в доме в Шмакова, в машине, в помещении горбольницы и во дворе дома в Ирбите. Для этого мужчина использовал кожаный ремень с пряжкой и пластиковую трубу.

В общей сложности он нанес более 80 ударов. У потерпевшей обезображено лицо, что расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

Свердловчанину предъявили обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), пп. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Свою вину он признал частично.

Между тем государственным обвинителем были представлены неоспоримые доказательства его причастности к совершенному преступлению.

Суд признал уральца виновным и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также, в пользу потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.