В Тыве после гибели школьника возбудили дело о халатности

В Сибири началось расследование обстоятельств нападения на подростка, которое привело к его смерти. Речь идёт о происшествии, случившемся в Барун-Хемчикском районе Тывы.

27 декабря бывший ученик местной школы пришёл на мероприятие, проводившееся в учреждении. По версии следствия, пока оно шло, парень убил 17-летнего подростка.

Во время расследования уголовного дела об убийстве парня возбуждено ещё одно. На этот раз – по статье "Халатность". Следователи полагают, что свои обязанности некачественно исполняли сотрудники школы №1 села Кызыл-Мажалык и МО МВД России "Барун-Хемчикский", сообщает управление СКР по Тыве.