Жена обвинила "Гену Букина" в рукоприкладстве и абьюзе

Жена актера Виктора Логинова, известного россиянам по роли Гены Букина, обвинила мужа в рукоприкладстве и абьюзе. Актриса Мария Гуськова сообщила в соцсетях, что подала на развод после шести лет брака со звездой сериала "Счастливы вместе". Сам Логинов ситуацию пока не комментирует. Гуськова заявила, что ее супруг уже начал новые отношения (брак с Марией для актера четвертый по счету).