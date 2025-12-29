На Камчатке автопарк правительства перейдет в режим бесплатного такси

Служебный автопарк правительства Камчатского края и администрации краевого центра перейдет в режим работы бесплатного такси для горожан 30 декабря. Такое решение принято из-за циклона, нарушившего автобусное сообщение. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в телеграм-канале.

Он уточнил, что автомобили будут курсировать по "красной линии" и маршрутам, где автобусное сообщение пока не восстановили: в микрорайонах Авача, Долиновка, Радыгино, Кирпичики и Сероглазка.

Также Солодов сообщил, что сильный циклон, обрушившийся 27 декабря на Камчатку, привел к серьезным перебоям в энергоснабжении. На сегодняшний день все аварии устранены.

Мощный снежный циклон подошел на юг Камчатки 26 декабря, его пик пришелся на 27 декабря. Из-за сильной метели были отменены занятия в школах, детские утренники. По данным СМИ, стоимость услуг такси в Петропавловске-Камчатском утром 29 декабря выросла в три-четыре раза.