Взрослые россияне попросили бы у Деда Мороза снижение ипотечной ставки

Дети в России чаще всего просят у Деда Мороза игрушки, а взрослые мечтают получить здоровье, но иногда просят снизить ставку по ипотеке, таковы итоги опроса, проведенного социологами из Russian Field и медиатехнологом Анной Богачевой.

24% детей сказали, что хотят игрушки, на втором месте: техника и мелкие гаджеты (приставки, наушники, клавиатура, VR-очки), их бы хотели получить 10%, еще 9% хотят что-то покрупнее: телефон, ноутбук, планшет. 6% не просили никаких подарков, а 9% даже не верят в Деда Мороза.

Взрослые же загадывают совсем другое. 31% заявил о желании получить в подарок от волшебника здоровье (+5% к прошлому году). 20% хотят мира, окончания СВО или победы – социологи объединили эти ответы в один (-12% к прошлому году). На третьем месте – 11% - финансовое благополучие.

Материальные ценности взрослые тоже загадывают, но уже реже детей: мешок мандаринов, ювелирные украшения, телефон или одежду хотели бы получить 10%.

Еще 7% хотели бы получить от Дедушки Мороза недвижимость, погашение ипотеки или хотя бы снижение ипотечной ставки.