В Тазовском районе бывший полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве

В Тазовском районе бывший сотрудник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствием установлено, что в поселке Тазовский участковый уполномоченный полиции, зная о совершенном тяжком преступлении (грабеже), убедил потерпевшего не обращаться в правоохранительные органы с заявлением, а с лиц, которые могли быть привлечены к уголовной ответственности, фигурант потребовал денежные средства. Впоследствии они передали полицейскому деньги, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявлено следователями СК. После чего уголовное дело по факту совершения грабежа было возбуждено и направлено в суд.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого.

Следователями выполнены все необходимые следственные действия, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.