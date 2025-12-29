Жители Североуральска - родины Паслера - остались без холодной воды из-за аварии

На родине губернатора Свердловской области Дениса Паслера - в Североуральске очередные проблемы с водоснабжением. Из-за аварийной ситуацией на центральном водоводе в районе ул. Степана Разина подача холодной воды временно ограничена. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас специалисты МУП "Тепломагистраль" ведут аварийно-восстановительные работы. В это время для обеспечения горожан водой для хозяйственно-бытовых нужд организован подвоз воды. 29 декабря водовоз будет работать по следующему графику:

ул. Островского, 75а — с 12:30 до 13:30;

ул. Горняков, 46 — с 13:35 до 14:35;

ул. Горняков, 135 — с 14:45 до 15:45.

Горожан просят иметь при себе емкость для набора воды.



"Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения", - добавили в горадминистрации.

Еще в августе мы писали, что в Североуральске сохраняются проблемы с подачей воды в домах, которые летом 2025 года переросли в коммунальный кризис. Городское предприятие, отвечающее за водоснабжение, оказалось в процедуре банкротства, а перебои с холодной водой привели к массовым жалобам горожан. Чтобы снять социальное напряжение, Паслеру даже пришлось снять местного главу, однако проблему это не решило. Подробнее об этом — в материале Накануне.RU.