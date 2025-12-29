Жители Березников остались без воды

Жители Березников остались без воды. У 73 тысяч человек вода отсутствует полностью или идет с пониженным давлением.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края, ведомство контролирует ход устранения аварийной ситуации на сетях водоснабжения в Березниках.

По предварительной информации, причиной приостановления подачи коммунального ресурса послужила неисправность задвижки на насосной станции. В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы.

Прокуратура Березников организовала проверку по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе в части соблюдения нормативных сроков устранения коммунальной аварии, организации подвоза воды населению. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.