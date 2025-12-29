В Госдуме предлагают зафиксировать один формат цен на весовые товары

В Госдуму вносят законопроект о едином формате ценников на весовые товары во всех торговых объектах страны.

Сейчас сети и отдельные магазины могут указывать стоимость как одного килограмма товара, так и цену за 100 граммов (в том числе и когда речь идет о фасованном товаре). Авторы законопроекта во главе с депутатом Ярославом Ниловым отмечают в пояснительной записке к законопроекту, что это очень неудобно для покупателей – сравнивать цены сложно.

Парламентарии предлагают остановиться на каком-то одном формате (или за 1 кг, или за 100 граммов). Также предлагается поступать и с разливными товарами (указывать цену за 1 литр или за 100 миллилитров).