В школах появились объяснительные за отказ устанавливать Мах

В школах стали появляться образцы объяснительной записки за отказ от установки на свой телефон мессенджера Мах. Его опубликовал Родительский комитет Нижегородской области.

"Я... не скачал(-а) приложение Мах, потому что... . Я осведомлен о том, что это основной школьный канал получения информации", - так начинается объяснительная.

Далее указывается "юридическое основание" для перехода школьных чатов в Мах: это Федеральный закон №156-ФЗ от 24.06.2025 и Распоряжения Правительства РФ №1880-р от 12.07.2025. Эти документы, сказано в образце, создают правовую базу для централизации школьных коммуникации на отечественной платформе.

При этом в конце стоит интересная фраза: "Я знаю, что при отсутствии чата в Мах учебную информацию я смогу получать в устной форме у классного руководителя". Которая практически "обнуляет" смысл объяснительной, ведь ребенок может узнавать все и в школе у учителя.

Такие эксцессы стали появляться еще осенью. Перед началом учебного года Минцифры даже дало разъяснения в части обязательности применения Mах и "Сферум". Ведомство подчеркнуло, что использование функционала Mах является полностью добровольным, цель данного мессенджера - обеспечить удобство коммуникации и доступа к полезным сервисам. Что тоже делает абсурдным объяснительную записку, которая является официальным документом, объясняющим причины какого-то поступка при нарушении. При отсутствии какого-либо нарушения требование писать объяснительную является формой психологического давления.

Интересно, что в пользовательском соглашении Max сказано, что мессенджер принадлежит частной компании - ООО "Коммуникационная платформа". Именно с этим юридическим лицом пользователь вступает в договорные отношения, принимая пользовательское соглашение как договор присоединения. Никакого упоминания о национальном или государственном характере мессенджера нет.

Кроме того, ни в Федеральном законе, ни в Распоряжении Правительства, нет упоминания о том, что школьные чаты должны переходить в Мах. А сами школьные чаты вообще не имеют никакого правового статуса, юридически их не существует, заявила в начале учебного года руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко. Чаты создаются родителями или учителями по собственной инициативе и не подлежат контролю со стороны школы. Это просто способ общения родителей, учеников и учителей.

В комментариях все пользователи возмущены подобными "объяснительными" и предлагают разные способы уклонения - от официально-юридических до юмористических. Также люди недовольны тем, что школа выдвигает требования к такой личной вещи человека, как смартфон.

"Пусть все переходят на устно-личностную форму общения с учителем", - призывает Елена М. И этот комментарий стал самым популярным.