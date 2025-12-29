В школах появились объяснительные за отказ устанавливать Мах

29 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование В России Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

В школах появились объяснительные за отказ устанавливать Мах

В школах стали появляться образцы объяснительной записки за отказ от установки на свой телефон мессенджера Мах. Его опубликовал Родительский комитет Нижегородской области.

"Я... не скачал(-а) приложение Мах, потому что... . Я осведомлен о том, что это основной школьный канал получения информации", - так начинается объяснительная.

Далее указывается "юридическое основание" для перехода школьных чатов в Мах: это Федеральный закон №156-ФЗ от 24.06.2025 и Распоряжения Правительства РФ №1880-р от 12.07.2025. Эти документы, сказано в образце, создают правовую базу для централизации школьных коммуникации на отечественной платформе.

При этом в конце стоит интересная фраза: "Я знаю, что при отсутствии чата в Мах учебную информацию я смогу получать в устной форме у классного руководителя". Которая практически "обнуляет" смысл объяснительной, ведь ребенок может узнавать все и в школе у учителя.

Такие эксцессы стали появляться еще осенью. Перед началом учебного года Минцифры даже дало разъяснения в части обязательности применения Mах и "Сферум". Ведомство подчеркнуло, что использование функционала Mах является полностью добровольным, цель данного мессенджера - обеспечить удобство коммуникации и доступа к полезным сервисам. Что тоже делает абсурдным объяснительную записку, которая является официальным документом, объясняющим причины какого-то поступка при нарушении. При отсутствии какого-либо нарушения требование писать объяснительную является формой психологического давления.

Интересно, что в пользовательском соглашении Max сказано, что мессенджер принадлежит частной компании - ООО "Коммуникационная платформа". Именно с этим юридическим лицом пользователь вступает в договорные отношения, принимая пользовательское соглашение как договор присоединения. Никакого упоминания о национальном или государственном характере мессенджера нет.

Кроме того, ни в Федеральном законе, ни в Распоряжении Правительства, нет упоминания о том, что школьные чаты должны переходить в Мах. А сами школьные чаты вообще не имеют никакого правового статуса, юридически их не существует, заявила в начале учебного года руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко. Чаты создаются родителями или учителями по собственной инициативе и не подлежат контролю со стороны школы. Это просто способ общения родителей, учеников и учителей.

В комментариях все пользователи возмущены подобными "объяснительными" и предлагают разные способы уклонения - от официально-юридических до юмористических. Также люди недовольны тем, что школа выдвигает требования к такой личной вещи человека, как смартфон.

"Пусть все переходят на устно-личностную форму общения с учителем", - призывает Елена М. И этот комментарий стал самым популярным.

Теги: школа, Мах


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети