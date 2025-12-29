29 Декабря 2025
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске подростки-живодеры взорвали петарду во рту у собаки

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств жестокого обращения с собакой в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ведомство организовало проверку по публикации о жестоком обращении подростков с собакой. Ранее в соцсетях появилась информация, что трое подростков пристали к мальчику, гуляющему со своей собакой и взорвали во рту у пса петарду - насильно открыли животному рот и ждали, пока петарда взорвется.

"После взрыва они разбежались, а мальчик кричащую от боли Чапу бегом понес на руках домой. Я не знаю, что там за такая петарда оказалась у этих недолюдей, но у собаки во рту ничего живого не осталось. Чапу ждет долгая реабилитация, она стойко перенесла сложнейшую операцию и сейчас уже пришла в себя", - говорится в сообщении.

Подростков знают, до одной из матерей дозвонились. Она поинтересовалась: есть ли фото и видео доказательства, что это сделал ее сын, после чего нецензурно послала звонившего.

По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Одновременно прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Теги: жестокое обращение с животными, собака, петарда


