В Дагестане чиновник ушел в отставку после пьяного дебоша сына в магазине

В Дагестане чиновник, сын которого устроил пьяный дебош в магазине, ушел в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому – во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе", — написал Меликов в своем телеграм-канале. Он добавил, что виновные задержаны, возбуждено уголовное дело.

По данным СК, в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин, находясь в одном из магазинов Кумторкалинского района Дагестана, портят имущество и нарушают общественный порядок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело.

Как пишет SHOT, в ночь с 26 на 27 декабря пьяный сын чиновника Даниял Абсаламов бил стекла магазина ногами, кидал камни, а внутри алкомаркета разбил бутылки и напал на продавщицу. В погроме также участвовали его друзья. По данным телеграм-канала, отец дебошира лишен должности председателя районного собрания депутатов.