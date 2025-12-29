К лесам Екатеринбурга прибавили еще 2 тысячи гектаров зеленых зон

В зону лесов Екатеринбурга включили еще шесть территорий на 1,5 тыс. га. Еще 500 га перевели в статус земель, предназначенных для отдыха горожан и посадки зеленных насаждений. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат гордумы Алексей Вихарев.



"Подвели итоги работы комиссии по Правилам землепользования и застройки Екатеринбурга в 2025 году. Активно голосовали за сохранение "зеленых" локаций. Спасибо всем неравнодушным екатеринбуржцам за активное участие в общественных обсуждениях", - написал депутат.

Он напомнил, что в 2025 году горожане помогли отстоять Березовую рощу в Академическом районе, а также берег озера Шарташ на Изоплите, который хотели застроить жильем.