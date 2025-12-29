БПЛА повредили частные дома и газовую трубу в Краснодарском крае

В станице Кущевской Краснодарского края в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома и газовая труба. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В одном из домов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают аварийные службы.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средствами ПВО и уничтожены 89 украинских БПЛА, 7 из них – над территорией Краснодарского края.