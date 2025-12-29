Фонд святой Екатерины установил новогодние инсталляции в столице Урала

В центре Екатеринбурга появился многометровый мультимедийный новогодний шар.

Сквер у Часовни святой Екатерины в столице Урала засиял новогодними огнями — прямо на фонтан установили пятиметровый мультимедийный шар, а деревья по кругу украсили «теплыми» гирляндами.

Световое украшение — подарок Фонда святой Екатерины жителям и гостям города.

Инсталляция постоянно преображается. Каждые десять секунд на шаре появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.