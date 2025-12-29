Покупательная способность маткапитала упала вдвое

Эксперты ВНИИ труда пришли к выводу, что реальная покупательная способность материнского капитала за последнее десятилетие сократилась вдвое.

Если в 2015 году на сумму сертификата можно было приобрести в среднем 9 "квадратов" жилья на первичном рынке, то к 2025 году — лишь около 4 кв. метров.

Несмотря на то, что эта выплата остается ключевым инструментом демографической политики, ее эффективность падает из-за опережающего роста цен на недвижимость. Параллельно в России для поддержки семей с детьми действуют и другие меры, такие как льготная семейная ипотека и единое пособие, сообщают "Известия".

Эффективность маткапитала существенно различается по регионам. Так, наибольшую площадь жилья за счет выплаты можно приобрести в Ингушетии — 11,2 кв. м, а наименьшую — в Москве, где этот показатель составляет 1,8 кв. м. В целом в 2024 году в 31 регионе России на средства сертификата в новостройке можно было купить менее 5 кв. м.

Ранее в Госдуме с 2026 года предлагают установить прогрессивную шкалу маткапитала.