Украина готова отвести войска от линии фронта, если Россия поступит так же

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с европейскими лидерами изложил условия для деэскаляции.

Как сообщает Financial Times, Киев готов отвести войска от линии фронта для создания демилитаризованной зоны при условии симметричных действий со стороны Москвы. Зеленский также заявил, что ожидает от партнёров усиления давления на РФ, так как не рассчитывает на отказ от её "максималистских требований".

Ключевыми элементами украинской позиции, по данным издания, являются гарантии безопасности на случай возобновления конфликта, стабильное финансирование ВСУ, укрепление ПВО и возможное военное присутствие европейских стран. Вопрос о территориях может быть решён только через референдум, проводимый в мирных условиях.

Кроме того, Зеленский выступил за передачу Запорожской АЭС под международный контроль и распределение производимой ею электроэнергии.

Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер, находящийся в Киеве, заявил, что план Зеленского по мирному урегулированию, вероятно, будет отвергнут президентом США Дональдом Трампом.