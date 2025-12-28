Лавров: Россия в случае обострения в Тайваньском проливе поддержит КНР

Россия в случае возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр пояснил, что порядок действий в подобных ситуациях прописан в Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

"Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, - взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности", - цитирует ТАСС Лаврова.

Как сообщалось, разведывательное сообщество США считает, что лидер Китая Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году. На Тайване тоже считают 2027 год сроком возможного вторжения китайской армии. Эти же сроки озвучивала бывшая администрация США.

Китай считает Тайвань своей провинцией. Позиция Пекина по этому вопросу изложена в документе "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху". В нем сказано, что Китай никогда не позволит сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", заставить Тайвань отделиться от Китая. В устных заявлениях китайские официальные лица говорят, что воссоединение Тайваня с Китаем остановить невозможно.