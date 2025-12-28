Жительница Екатеринбурга не смогла вернуть автомобиль по "схеме Долиной"

Суд в Екатеринбурге отказал женщине, продавшей машину по заниженной цене под влиянием аферистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Летом мошенники под видом сотрудников компании по обслуживанию домофонов выманили у екатеринбурженки четырехзначный код из СМС. Затем, под видом сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, они заставили ее продать автомобиль, пригрозив кредитом в 1,5 млн рублей.

Женщина продала машину за 750 тысяч рублей и отдала эти деньги неизвестному, пообещавшему аннулировать сделку. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию, а затем в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.

Суд, изучив все доказательства (видео, аудио, переписку), постановил, что сделка была добровольной. Также суд отдельно указал, что довод о заниженной цене основанием для признания договора купли-продажи недействительным не является.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал найти правовое решение, чтобы остановить мошенничества по "схеме Долиной".

В августе 2024 года появилась информация, что певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ, он встал на ее сторону.