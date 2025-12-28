Во Внуково и Шереметьево задержали около 290 рейсов из-за ограничений

В аэропортах Шереметьево и Внуково за время действия ограничений задержали около 290 рейсов на вылет и приземление, пишет РБК.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

27 декабря вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 26 сбитых беспилотниках на подлете к городу. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. О пострадавших информации не поступало.