Армия и ВПК В России Москва
Фото: Накануне.RU

Российские войска ведут наступление на всех направлениях

Войска Объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

С соответствующим докладом выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов.

"Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение", - доложил он главе государства, сообщив, что воинские части группировки "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности приграничных районов Сумкой и Харьковской областей Украины.

За последние две недели были освобождены населенные пункты Высокое Сумской области и Вильча и Прилипка в Харьковской области. Войска группировки "Запад" в настоящее время осуществляют ликвидацию формирований противника, блокированных на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска. Южнее по реке Оскол освобождена Новоплатоновка, завершается зачистка Богуславки. На Краснолиманском направлении окружена группировка противника в населенном пункте Дробышево, идет ее уничтожение. В Красном Лимане ведутся бои в юго-восточной и восточной частях города. Южная группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска. Освобожден населенный пункт Кирово. Продолжаются уличные бои в Константиновке. Войска группировки "Центр" завершили разгром окруженной группировки вооруженных сил Украины и освободили город Димитров. Группировка войск "Восток" наступает в западном направлении в Запорожской области и также по территории Днепропетровской области с целью создания там зоны безопасности. Освобожден город Гуляйполе.

Кроме того, за последние две недели на этих направлениях взяты под контроль еще пять населенных пунктов.

