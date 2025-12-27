Путину доложили об освобождении городов Димитров и Гуляйполе

Президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова об обстановке в зоне проведения специальной военной операции.

Командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук и командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.