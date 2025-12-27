Следком раскрыл подробности по делу о провалившемся под лед автомобиле

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Якутии.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 27 декабря 2025 года около 07 часов 30 минут в районе местности Даркылах на не предусмотренном для использования в качестве переправы автотранспорта участке, расположенном в месте слива очистных вод, произошел провал под лед автомобиля марки "Toyota Estima" под управлением 23-летнего водителя.

По предварительным данным, в салоне автомобиля находилось семь человек, шесть из которых смогли самостоятельно выбраться (ранее МЧС сообщали, что самостоятельно выбрались пятеро). 11-летняя девочка осталась в салоне.

Жертвой произошедшего также стал неустановленный пожилой мужчина, который скончался на берегу в 50 метрах от места провала, по предварительным данным, от воздействия низкой температуры наружного воздуха.

Лица, находившиеся в автомобиле, направлялись в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке пассажиров.

На месте происшествия работают следователь и криминалисты следственного управления, сотрудники оперативных служб. Транспортное средство и тело ребенка извлечены из воды. Водитель и пассажиры находятся в медицинском учреждении.

По уголовному делу проводятся следственные действия.